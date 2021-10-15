Joia da vez! Matheus França renova com o Flamengo e passa a ter multa astronômica e recorde no clube

Crédito: Divulgação / Flamengo

O dia tão esperado pela joia chegou. Na tarde desta sexta-feira, Matheus França, capitão e um dos grandes destaques da equipe sub-17 bicampeã brasileira e finalista da Copa do Brasil, assinou a renovação de seu vínculo com o Flamengo, que optou por não informar o tempo de contrato no site oficial.O clube não revela a duração do novo vínculo e nem a multa rescisória, mas o LANCE! apurou que, junto à valorização salarial, Matheus França terá uma multa rescisória recorde no clube: 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 635 milhões na cotação atual), que supera a de Lázaro, de 80 milhões de euros.

Além disso, a nossa reportagem teve acesso ao tempo de contrato: o promissor meia passa a ter vínculo até abril de 2027 - o anterior iria até 2025.

- Hoje tive mais um dia feliz na minha vida. Quero agradecer a Deus, à minha família, meus agentes e ao Flamengo, por acreditar e confiar em mim. Sei o significado e a responsabilidade de vestir o Manto Sagrado, e me sinto honrado por ter esse grande privilégio. Espero continuar me divertindo dentro de campo, sempre focado nos objetivos que o clube tem para mim - falou Matheus França, emendando:

- Também quero agradecer a todos os funcionários e companheiros que tive até aqui nessa caminhada. Graças à ajuda de todos eles pude contribuir com meu bom futebol para que as conquistas viessem. Seguimos juntos, Nação! Ainda virão muitos títulos para conquistarmos e comemorarmos juntos. Obrigado, meu Mengão!

Matheus França esteve com a sua família no Ninho do Urubu e seus agentes. Sua mãe Claudia Marcia de França de Oliveira e seu paiMarco Luiz de Oliveira, seus agentes José Roberto Carnaval, da Fuse Sport e Matheus Braga, da Life Pro.

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