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Joia da vez! Matheus França renova com o Flamengo e passa a ter multa astronômica e recorde no clube

Meia de 17 anos estendeu o vínculo até abril de 2027: 'Sei o significado e a responsabilidade de vestir o Manto Sagrado, e me sinto honrado por ter esse grande privilégio'...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 16:10

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:10

Crédito: Divulgação / Flamengo
O dia tão esperado pela joia chegou. Na tarde desta sexta-feira, Matheus França, capitão e um dos grandes destaques da equipe sub-17 bicampeã brasileira e finalista da Copa do Brasil, assinou a renovação de seu vínculo com o Flamengo, que optou por não informar o tempo de contrato no site oficial.O clube não revela a duração do novo vínculo e nem a multa rescisória, mas o LANCE! apurou que, junto à valorização salarial, Matheus França terá uma multa rescisória recorde no clube: 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 635 milhões na cotação atual), que supera a de Lázaro, de 80 milhões de euros.
Além disso, a nossa reportagem teve acesso ao tempo de contrato: o promissor meia passa a ter vínculo até abril de 2027 - o anterior iria até 2025.
- Hoje tive mais um dia feliz na minha vida. Quero agradecer a Deus, à minha família, meus agentes e ao Flamengo, por acreditar e confiar em mim. Sei o significado e a responsabilidade de vestir o Manto Sagrado, e me sinto honrado por ter esse grande privilégio. Espero continuar me divertindo dentro de campo, sempre focado nos objetivos que o clube tem para mim - falou Matheus França, emendando:
- Também quero agradecer a todos os funcionários e companheiros que tive até aqui nessa caminhada. Graças à ajuda de todos eles pude contribuir com meu bom futebol para que as conquistas viessem. Seguimos juntos, Nação! Ainda virão muitos títulos para conquistarmos e comemorarmos juntos. Obrigado, meu Mengão!
Matheus França esteve com a sua família no Ninho do Urubu e seus agentes. Sua mãe Claudia Marcia de França de Oliveira e seu paiMarco Luiz de Oliveira, seus agentes José Roberto Carnaval, da Fuse Sport e Matheus Braga, da Life Pro.
> Fla joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
Em alta e prestes a duelar por mais uma taça, Matheus França, agora, aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético-MG, cujo jogo da volta será realizado nesta terça-feira (19), em São Paulo, para saber o rival da decisão da Copa do Brasil Sub-17. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, cabe ressaltar.

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