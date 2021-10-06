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Joia da vez! Matheus França fica perto de renovar com o Flamengo e ter multa recorde no clube

Contrato do meia-atacante de 17 anos será estendido até 2026; multa rescisória será de 100 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 14:30

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Protagonista do massacre do Flamengo sobre o Palmeiras na última terça-feira, quando marcou quatro gols na vitória de goleada por 7 a 3, pela ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-17 (veja os lances abaixo), Matheus França é a bola da vez nas categorias de base e já sabe que terá o seu contrato renovado. E com direito à multa recorde no clube.Para administrar melhor o assédio do futebol exterior em cima da joia, o Fla estenderá o vínculo de Matheus França de meados de 2025 para dezembro de 2026, com multa de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 630 milhões na cotação atual) - que superaria a de Lázaro, de 80 milhões de euros.
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De acordo com informações iniciais do jornal "O Dia", e confirmadas pelo LANCE!, o novo contrato tende a ser assinado até a próxima semana.
Nascido em 2004, Matheus França vive seu último ano de sub-17, mas, em agosto, após a conquista do Campeonato Brasileiro da categoria de 2021, sobre o Vasco, o meia e o centroavante Mateusão foram integrados aos treinos da equipe sub-20. Um processo natural nas divisões de base do Flamengo, assim como a "descida" para reforçar o sub-17 em jogos como o desta terça-feira.
> Flamengo joga hoje! Veja a tabela do Brasileirão
Talentoso meia-atacante, Matheus França já marcou sete gols em 14 partidas pelo time sub-17 neste ano. Com a Seleção Brasileira da categoria, chegou a ser campeão sul-americano em 2019.

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