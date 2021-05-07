Joia da base do Flamengo, Lázaro entra na mira de clube inglês

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos talentos da base do Flamengo, Lázaro está na mira do Huddersfield (ING). Aos 19 anos, o atacante é monitorado pelo clube inglês há meses que, nas últimas semanas, retomou os contatos com representantes do atleta. A ideia é contratá-lo por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao fim deste vínculo, conforme informado inicialmente pelo jornal "O Dia".

Ainda não foi oficializada uma oferta do Huddersfield ao Flamengo, mas a expectativa é que a negociação siga avançando. Segundo "O Dia", o valor pretendido pelo clube inglês é de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 19,1 milhões, por 60% dos direitos econômicos após um ano de empréstimo.