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futebol

Joia da base do Flamengo, Lázaro entra na mira de clube inglês

Huddersfield, da segunda divisão da Inglaterra, tem tratativa para contratar o atacante...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 21:05

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 21:05

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Um dos talentos da base do Flamengo, Lázaro está na mira do Huddersfield (ING). Aos 19 anos, o atacante é monitorado pelo clube inglês há meses que, nas últimas semanas, retomou os contatos com representantes do atleta. A ideia é contratá-lo por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao fim deste vínculo, conforme informado inicialmente pelo jornal "O Dia".
Ainda não foi oficializada uma oferta do Huddersfield ao Flamengo, mas a expectativa é que a negociação siga avançando. Segundo "O Dia", o valor pretendido pelo clube inglês é de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 19,1 milhões, por 60% dos direitos econômicos após um ano de empréstimo.
Campeão pela Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, em 2019, e grande destaque da categoria do Flamengo nas últimas temporadas, Lázaro está integrado ao elenco profissional desde 2020, mas, diante da concorrência no setor ofensivo, tem poucos chances no time principal. Na atual temporada, disputou apenas quatro jogos no início do Estadual, com a equipe alternativa.

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