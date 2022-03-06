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futebol

Joia da base do Corinthians assina primeiro contrato profissional com o clube

Pedro, de apenas 16 anos, assinou vínculo de três anos com o Timão...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 13:41

Publicado em 06 de Março de 2022 às 13:41

Considerado uma das principais revelações da base do Corinthians, o meia-atacante Pedro, de apenas 16 anos, assinou na última sexta-feira (4) seu primeiro contrato profissional com o Alvinegro paulista.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
Pelo tempo máximo permitido pela legislação para atletas menores de idade, a joia assinou vínculo de três anos com o Timão. O time do Parque São Jorge ainda tem a preferência de renovação por mais dois anos. A multa para equipes do exterior é de 50 milhões de euros.
> TABELA - Confira os jogos do Tricolor e do Timão no Paulista e os simule
Em suas redes sociais, Pedro se mostrou realizado com a assinatura do contrato e agradeceu a todos que o ajudaram nesta caminhada.
- Hoje é um dia muito especial na minha vida e da minha família. Poder assinar meu primeiro contrato profissional por este clube gigante é uma realização que não consigo descrever em palavras. Só me cabe gratidão a todos que me ajudaram para realizar este sonho, e em especial ao Corinthians por acreditar no meu potencial e me dar está oportunidade - disse.
Pedro participou da última edição da Copinha São Paulo, tendo disputado quatro jogos e marcado na fase de grupos, contra o São José.
Crédito: PedrocelebrandoseugolnavitóriacontraoSãoJosé(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians

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