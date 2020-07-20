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Joia da base assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo

Matheus França é um dos destaques da geração nascida em 2004 da base do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 20:50

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:50

Crédito: Divulgação/Twitter
Matheus França, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo nesta segunda. Destaque nas divisões de base do clube e também na Seleção Brasileira, o meio-campista firmou compromisso de cinco anos com o clube da Gávea. Atualmente, Matheus atua no time Sub-17 do Rubro-Negro.
- Agradecer a Deus por tudo, a todos que estão ao meu lado me apoiando, família e amigos e ao Flamengo - publicou o jovem atleta do Flamengo.
Segundo informações do site "Globoesporte", o contrato de Matheus França tem multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$ 300 milhões com a cotação atual. O jogador é um dos destaques da geração nascida em 2004.

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