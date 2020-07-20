Joia da base assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo

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Matheus França, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo nesta segunda. Destaque nas divisões de base do clube e também na Seleção Brasileira, o meio-campista firmou compromisso de cinco anos com o clube da Gávea. Atualmente, Matheus atua no time Sub-17 do Rubro-Negro.

- Agradecer a Deus por tudo, a todos que estão ao meu lado me apoiando, família e amigos e ao Flamengo - publicou o jovem atleta do Flamengo.