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Joia cara! Flamengo acerta a venda de Rodrigo Muniz para clube inglês

Em acordo com o Fulham, Rubro-Negro ficará com 20% dos direitos econômicos do jovem...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 12:09
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo está por detalhes de sacramentar a venda de Rodrigo Muniz para o Fulham, da segunda divisão da Inglaterra, pois encaminhou um acerto verbal quanto a valores com o clube inglês, a desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,8 milhões) pela joia rubro-negra. O Fulham acelerou a investida e recheou a papelada de cifras ao ver a concorrência local se acirrar, já que o Middlesbrough também havia sinalizado com uma proposta vantajosa por Muniz nos últimos dias. Sem a intenção de emprestar o centroavante de 20 anos, o Flamengo aceitou a proposta do clube londrino, após reuniões presenciais na Europa - onde estão Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do clube, respectivamente.
A informação inicial é do jornal "O Dia" e foi confirmada pelo LANCE!. O Fulham está interessado em Muniz há mais tempo que o Middlesbrough e já teve uma proposta de empréstimo com opção de compra recusada pelo Rubro-Negro, que ainda fez um acordo com o Desportivo Brasil, o primeiro clube formador do jovem, e manterá 20% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz de olho numa futura venda.
Na última quinta-feira, Rodrigo Muniz foi relacionado para o jogo contra o ABC, pela ida das oitavas da Copa do Brasil, em que o Flamengo goleou por 6 a 0 no Maracanã, mas não saiu do banco de reservas.
Na temporada atual, Muniz soma nove gols e uma assistência, em 25 partidas.

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