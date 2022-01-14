John Textor vibra com festa do Botafogo: 'Estou cada dia mais apaixonado pela torcida'

John Textor está encantado com a festa da torcida do Botafogo. O comprador de 90% do departamento de futebol do Glorioso compartilhou uma mensagem positiva diante da festa pelos botafoguenses na noite desta quinta-feira, após a votação do Conselho Deliberativo e a aprovação da venda da SAF. + Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF

– Que festa linda! Estou cada dia mais apaixonado pela torcida do Botafogo - escreveu, em português, no Twitter.

O norte-americano também exaltou Durcesio Mello, presidente do Glorioso, um dos mais importantes diante desse processo de negociação dos ativos do futebol para a Eagle Holding.

– Por favor saibam, todos vocês, que eu estou muito grato por essa oportunidade, muito honrado por vocês acreditarem em mim... Acima de tudo, inspirado pela sua visão e liderança! - publicou.

– Mal posso esperar para comemorar com esses homens corajosos e inspiradores - completou.