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John Textor vibra com festa do Botafogo: 'Estou cada dia mais apaixonado pela torcida'

No Twitter, novo comprador do Botafogo vibrou com festa dos torcedores na sede de General Severiano após aprovação dos torcedores pela compra da SAF...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 23:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 23:47

John Textor está encantado com a festa da torcida do Botafogo. O comprador de 90% do departamento de futebol do Glorioso compartilhou uma mensagem positiva diante da festa pelos botafoguenses na noite desta quinta-feira, após a votação do Conselho Deliberativo e a aprovação da venda da SAF. + Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF
– Que festa linda! Estou cada dia mais apaixonado pela torcida do Botafogo - escreveu, em português, no Twitter.
O norte-americano também exaltou Durcesio Mello, presidente do Glorioso, um dos mais importantes diante desse processo de negociação dos ativos do futebol para a Eagle Holding.
– Por favor saibam, todos vocês, que eu estou muito grato por essa oportunidade, muito honrado por vocês acreditarem em mim... Acima de tudo, inspirado pela sua visão e liderança! - publicou.
– Mal posso esperar para comemorar com esses homens corajosos e inspiradores - completou.
Crédito: JohnTextor,oinvestidordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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