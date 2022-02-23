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John Textor vai em clássico contra o Flamengo e Botafogo expõe camisa do Crystal Palace no Nilton Santos

Norte-americano assiste primeiro jogo do Botafogo in-loco; antes da bola rolar, viu vitória dos Eagles pela televisão e teve camisa da equipe inglesa marcada em corredor do estádio...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 19:27
A conexão Crystal Palace e Botafogo é cada vez mais concreta. John Textor, empresário que está no Rio de Janeiro para assinar o contrato definitivo da compra da SAF, marca presença no Estádio Nilton Santos e assistirá ao clássico contra o Flamengo, às 20h, pelo Campeonato Carioca. + Com Chay, Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo; saiba onde assistir
Antes dos afazeres com o Glorioso, Textor tirou um tempo para o Crystal Palace, clube que é dono na Inglaterra. O empresário assistiu à vitória dos Eagles sobre o Watford por 4 a 1 pela Premier League em um camarote no Estádio Nilton Santos.
Um ato simbólico também marcou a visita de John Textor: agora uma camisa do Crystal Palace está exposta em um dos corredores do Estádio Nilton Santos. O presidente Durcesio Mello posou para uma foto com o investidor.
Outros itens são expostos nos corredores do estádio, como um tênis utilizado por Usain Bolt, que quebrou o recorde olímpico em uma prova no Nilton Santos durante as Olímpiadas do Rio de Janeiro, e camisas históricas do Botafogo.
As relações com John Textor estão sendo cada vez mais estreitadas. O contrato definitivo deve ser assinado em breve. Mesmo sem o documento, o executivo já começou a tomar decisões importantes e começa a tocar a parte que diz respeito à chegada de reforços.
Crédito: JohnTextoreDurcesioMellocomcamisadoCrystalPalacenoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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