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John Textor vai ao Nilton Santos para ter reunião sobre Botafogo SAF

Futuro comprador do Alvinegro visita estádio do clube e pretende ir a outras sedes; dia será marcado por reuniões e discussões por últimos ajustes do contrato...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:00

John Textor está no Estádio Nilton Santos. O futuro comprador do Botafogo foi ao palco do clube de General Severiano na manhã deste sábado acompanhado de Jorge Braga, CEO do Glorioso. O dia será marcado por reuniões para resolver os últimos detalhes da SAF.+ Torcedor do Botafogo que ofereceu 20 reais a John Textor brinca: 'Era o presente que minha avó deu de Natal'
O americano chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e foi recepcionado com carinho pela torcida do Botafogo. O fim de semana será para Textor conhecer as sedes do clube. Um dos grandes interesses do empresário, inclusive, é o Espaço Lonier, CT do clube.
O presidente Durcesio Mello, diagnosticado com Covid-19, vai 'desfalcar' o encontro. Por estar cumprindo quarentena e o distanciamento social, ele manterá contato com Textor apenas por meio de video-chamadas.
Pequenos ajustes ainda precisam ser resolvidos para que o contrato de compra seja assinado. A expectativa interna é positiva.
Crédito: JohnTextornoEstádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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