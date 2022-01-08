John Textor vai ao Nilton Santos para ter reunião sobre Botafogo SAF

John Textor está no Estádio Nilton Santos. O futuro comprador do Botafogo foi ao palco do clube de General Severiano na manhã deste sábado acompanhado de Jorge Braga, CEO do Glorioso. O dia será marcado por reuniões para resolver os últimos detalhes da SAF.+ Torcedor do Botafogo que ofereceu 20 reais a John Textor brinca: 'Era o presente que minha avó deu de Natal'

O americano chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e foi recepcionado com carinho pela torcida do Botafogo. O fim de semana será para Textor conhecer as sedes do clube. Um dos grandes interesses do empresário, inclusive, é o Espaço Lonier, CT do clube.

O presidente Durcesio Mello, diagnosticado com Covid-19, vai 'desfalcar' o encontro. Por estar cumprindo quarentena e o distanciamento social, ele manterá contato com Textor apenas por meio de video-chamadas.

Pequenos ajustes ainda precisam ser resolvidos para que o contrato de compra seja assinado. A expectativa interna é positiva.