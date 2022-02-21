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John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo

Uruguaio é um dos jogadores preferidos do norte-americano e considerado como 'grande objetivo' para reforçar o Botafogo; conversas iniciais foram tocadas por grupo de Textor ...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 14:27
O Botafogo mira alto no mercado. O grande objetivo de John Textor para reforçar o elenco visando a temporada é Edinson Cavani, do Manchester United-ING. Inclusive, já aconteceram conversas iniciais entre dirigentes do Alvinegro e o estafe do uruguaio.
+ GALERIA: Luis Suárez, Cavani… Veja 9 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho+ John Textor vence primeira 'queda de braço' no Brasil e mostra força do 'novo' Botafogo no mercado
Cavani tem contrato até junho, quando a temporada europeia acaba, e não deve permanecer nos Red Devils. Dessa forma, chegaria sem custos de transferências - tendo, claro, o valor de salários e luvas.
As conversas foram iniciadas por um grupo de pessoas de confiança de John Textor, que considera Cavani como um de seus jogadores favoritos. Ele mira o atacante uruguaio como "grande objetivo" para reforçar a equipe no ano.
O encontro ocorreu há alguns dias e Textor mostrou o projeto que pretende montar no clube de General Severiano. Cavani, claro, seria a grande estrela - não apenas como jogador, mas também como figura na forma de 'publicizar' o Botafogo, ajudando a tornar a marca do Glorioso de forma global.
Os contatos são bem iniciais, vale ressaltar. Questões de salários, tempo de contrato etc sequer foram debatidas. Foi apenas uma forma de John Textor mostrar que quer e vê Cavani como um grande nome para um ambicioso projeto. O certo é que os próximos meses serão agitados no Botafogo.
Crédito: EdinsonCavaniemaçãopeloManchesterUnited(Foto:AFP

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