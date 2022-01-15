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John Textor se encanta com festa da torcida do Botafogo pela SAF: ‘Ainda não acredito que isso aconteceu’

Novo comprador do Alvinegro voltou a se manifestar no Twitter sobre a comemoração da torcida na sede de General Severiano pela aprovação da SAF...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 12:27

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:27

John Textor segue admirado com a festa da torcida do Botafogo nesta quinta-feira. Na sede de General Severiano, os torcedores celebraram a aprovação da venda de 90% dos ativos do futebol para o empresário norte-americano. Em sua conta no Twitter, Textor disse que ‘ainda não consegue acreditar no que aconteceu’.> Empréstimo-ponte de R$ 50 milhões e ajustes finais: os próximos passos do Botafogo com a SAF
- …Ainda não consigo acreditar que isso realmente aconteceu. Sempre sinto falta das melhores festas... nunca mais! - escreveu o comprador do Botafogo.
Com a aprovação da venda pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Associados, o Botafogo inicia o processo de transição com John Textor. O empresário vai adiantar um empréstimo de R$ 50 milhões nos próximos dias para viabilizar a operação do clube no primeiro semestre de 2022.
Crédito: JohnTextorvoltaasemanifestarsobreafestaalvinegraemGeneralSeveriano(Foto:VítorSilva/Botafogo

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