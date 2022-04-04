John Textor revela novidade no Botafogo: 'Um dos maiores diretores executivos da história do futebol'

O Botafogo terá grandes novidades em breve, e será em seu bastidor. Em entrevista ao jornal "O Globo", John Textor, acionista da SAF do Botafogo, revelou que fará uma grande contratação para o futebol do clube. O Alvinegro terá um CEO:- Haverá uma figura incrível, um homem muito fantástico: um dos maiores diretores executivos da história do futebol mundial vai se juntar ao Botafogo em breve - disse Textor.

Textor não revelou quem será a nova contratação, mas disse que o novo CEO também já trabalhou como COO (Chief Operating Officer, na sigla em inglês) em um grande clube. Na Europa, especialmente na Inglaterra, as estruturas organizacionais dos clubes contam com as duas funções.

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O empresário estadunidense ainda completou, dizendo que as contratações não vão parar por aí:

-​ Acho que mais celebridades começam a chegar a cada dia nesse capítulo da história, uma delas acaba de chegar, o Luís Castro. Foi muito emocionante para mim sair do aeroporto na chegada dele e toda a torcida foi correndo até o Luís. E mais pessoas virão para este projeto: vão vir mais jogadores. Vai ser um Messias atrás do outro, porque vamos construir uma equipe, uma estrutura de gestão, adicionar jogadores e ter mais parceiros. Sou apenas o primeiro parceiro de muitos, e por acaso sou talvez o trampolim para como o Botafogo vai ser no futuro.