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John Textor, investidor do Botafogo, confirma vinda ao Brasil em janeiro

Em rede social, americano afirmou que chega em terras tupiniquins antes de 22 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 11:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:00

John Textor já tem data para conhecer o Rio de Janeiro e ver o Botafogo de perto. O americano, que será responsável por adquirir a SAF do Alvinegro por R$ 400 milhões, afirmou que chega ao Brasil ainda em janeiro.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube
Em rede social, o empresário escreveu que desembarcará em terras tupiniquins antes do dia 22 de janeiro. Textor chegará ao país para cuidar de questões que tratam da compra da SAF - atualmente, as partes têm um pré-contrato firmado e a tendência é que tudo seja concretizado em até dois meses.
Tudo começou com uma brincadeira no Twitter. Um perfil fake chamado "John Textor Junior" publicou, em forma jocosa, que chegaria ao Rio de Janeiro no dia 22 de janeiro. O próprio Textor respondeu.– Boas notícias, o Twitter logo estará deletando essa conta falsa... e é uma droga, porque eu gostei do FaceApp da versão mais jovem (e mais bonita) de mim - brincou.
Um seguidor o respondeu dizendo para relaxar. Textor, então, fez a publicação dando a informação sobre a possível chegada ao Rio de Janeiro.
– Estou sempre relaxado... Eu achei bem divertido. Ele só colocou a data errada. Estarei no Brasil bem mais cedo do que o 'Jr' (conta fake que fez a brincadeira original) propôs - completou.
Crédito: JohnTextortambémtemaçõesnoCrystalPalace-ING(Foto:Divulgação

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