John Textor deve comprar mais ações e aumentar sua participação na gestão do Crystal Palace

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor deve aumentar a participação no Crystal Palace. De acordo com a "Bloomberg", o investidor pode comprar as ações de Josh Harris, que está neogciando para comprar o rival londrino Chelsea.Harris e outros empresários como David Blitzer são proprietários de uma empresa que detém os outros 40% das ações do Crystal Palace, de acordo com contas arquivadas por um órgão britânico. O fato de terem que vender suas ações do clube para comprar o Chelsea, daria a oportunidade para Textor adquirir tal parte vendida.