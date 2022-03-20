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John Textor deve comprar mais ações e aumentar sua participação na gestão do Crystal Palace

Dono de 90% da SAF do Botafogo, empresário deve adquirir mais 40% do clube inglês...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 15:31

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:31

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor deve aumentar a participação no Crystal Palace. De acordo com a "Bloomberg", o investidor pode comprar as ações de Josh Harris, que está neogciando para comprar o rival londrino Chelsea.Harris e outros empresários como David Blitzer são proprietários de uma empresa que detém os outros 40% das ações do Crystal Palace, de acordo com contas arquivadas por um órgão britânico. O fato de terem que vender suas ações do clube para comprar o Chelsea, daria a oportunidade para Textor adquirir tal parte vendida.
+Momentos distintos entre Fluminense e Botafogo marcam a prévia do clássico
Textor é o fundador da Eagle Football LLC e detém 90% da SAF do Botafogo, além de 40% do Crystal Palace e 80% do Molenbeek, da Bélgica.
O Crystal Palace derrotou o Everton por 4 a 0, neste domingo, pelas quartas da FA Cup.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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