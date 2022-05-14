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John Textor comenta filiação do Botafogo à Libra e elogia grupo: 'Mente aberta e novas ideias'

Clube tornou-se o 10º membro da Liga do Futebol Brasileiro. Acionista principal do Glorioso esteve em São Paulo e se reuniu com outros membros da entidade...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 22:30
O Botafogo é o 10º clube a se filiar à Liga de Futebol Brasileiro, a Libra. A confirmação foi feita por John Textor, acionista principal do clube, que esteve reunido em São Paulo, ao lado do CEO Jorge Braga, com outros membros da entidade para discutir melhores modelos para a liga. O empresário norte-americano, dono de 90% da SAF do Glorioso, foi só elogios ao grupo.
>>> Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na espera- O Botafogo tem a honra de se juntar aos principais clubes do futebol brasileiro. Traçamos um caminho para posicionar a Libra entre as principais e mais competitivas ligas do mundo - destacou Textor, que completou:
- Fiquei impressionado com a recepção calorosa que recebemos de um grupo com grandes dirigentes do esporte nacional. Também fiquei surpreso com a mente aberta do grupo e suas novas ideias. Ficou óbvio que teríamos grande sucesso juntos em levar o futebol brasileiro de volta ao seu lugar de direito no mundo. Podemos lutar uns contra os outros em campo, mas seremos imbatíveis enquanto parceiros para a construção de uma Liga para deixar os brasileiros orgulhosos.
Dessa forma, o Botafogo se juntou a Flamengo e Vasco como clubes do Rio de Janeiro a aderirem à Libra. O Fluminense, por sua vez, faz parte do grupo Firme e Forte e está entre os 23 que assinaram uma contraproposta.
Até então neutro nas negociações, o Grêmio deve ser o 11º integrante, segundo apuração do LANCE!. O presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, é aguardado em São Paulo na próxima segunda-feira para assinar a filiação ao grupo.
Crédito: LeilaPereira,JohnTextoreJulioCasaresestiveramjuntosemSãoPaulo(Foto:DivulgaçãoBotafogo

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