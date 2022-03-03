John Textor comemora compra da SAF do Botafogo: 'Vim para construir um time campeão'

John Textor quer fazer o Botafogo se tornar novamente um time vencedor Crédito: Vítor Silva/Botafogo

John Textor é o dono do Botafogo. O norte-americano assinou o contrato para comprar 90% da SAF do Alvinegro nesta quinta-feira (03) e agora tudo é oficial. A torcida foi à loucura nas redes sociais.

O empresário, que esteve no Rio de Janeiro na última semana, comemorou o fim de todo o processo burocrático e o começo do que ele espera ser uma "parceria gloriosa".

– Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim e cada vez mais apaixonado pela torcida do Botafogo. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família: sou mais um escolhido. Vim para construir um time campeão e farei o meu melhor para isso. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história - afirmou em entrevista ao site oficial do Botafogo.