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Motivado

John Textor comemora compra da SAF do Botafogo: 'Vim para construir um time campeão'

Norte-americano oficializou assinatura do contrato definitivo para assumir controle do Botafogo nesta quinta-feira e prometeu grandes objetivos no comando da equipe
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 16:06

Publicado em 03 de Março de 2022 às 16:06

John Textor comemora compra da SAF do Botafogo: 'Vim para construir um time campeão'
John Textor quer fazer o Botafogo se tornar novamente um time vencedor Crédito: Vítor Silva/Botafogo
John Textor é o dono do Botafogo. O norte-americano assinou o contrato para comprar 90% da SAF do Alvinegro nesta quinta-feira (03) e agora tudo é oficial. A torcida foi à loucura nas redes sociais.
O empresário, que esteve no Rio de Janeiro na última semana, comemorou o fim de todo o processo burocrático e o começo do que ele espera ser uma "parceria gloriosa".
– Estou muito grato por essa oportunidade, honrado pela confiança que depositaram em mim e cada vez mais apaixonado pela torcida do Botafogo. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa família: sou mais um escolhido. Vim para construir um time campeão e farei o meu melhor para isso. Vamos trabalhar todos os dias para levar o Botafogo de volta ao seu lugar na história - afirmou em entrevista ao site oficial do Botafogo.
Via contrato, mais R$ 100 milhões serão injetados aos cofres do Glorioso nos próximos dias. Textor, contudo, promete ser mais audacioso no mercado: o grande "sonho de consumo" do norte-americano é Edinson Cavani, do Manchester United.

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