John Textor chega ao Brasil para assinar a compra do Botafogo

O homem chegou em terras tupiniquins. John Textor chegou ao Brasil na tarde desta sexta-feira para concluir a compra do Botafogo. O americano vai adquirir 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Alvinegro. O investidor chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (7). Após fazer uma conexão em São Paulo, Textor, enfim, desembarcou no Rio de Janeiro. A torcida alvinegra marcou presença no Aeroporto Santos Dumont.
Textor vai se reunir com representantes do Botafogo nos próximos dias para fechar os últimos detalhes da compra do departamento de futebol do clube. Internamente, existe expectativa positiva pelo contrato.
O LANCE! trouxe na madrugada desta sexta-feira (7) detalhes do vínculo proposto por John Textor.