John Textor chega ao Brasil para assinar a compra do Botafogo

O homem chegou em terras tupiniquins. John Textor chegou ao Brasil na tarde desta sexta-feira para concluir a compra do Botafogo. O americano vai adquirir 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Alvinegro. O investidor chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (7). Após fazer uma conexão em São Paulo, Textor, enfim, desembarcou no Rio de Janeiro. A torcida alvinegra marcou presença no Aeroporto Santos Dumont.