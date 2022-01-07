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John Textor chega ao Brasil para assinar a compra do Botafogo

Recebido pela torcida, investidor desembarca no Aeroporto Santos Dumont. Nos próximos dias, ele se reunirá com representantes do Alvinegro e selará aquisição de 90% da SAF
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LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 15:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:12

O homem chegou em terras tupiniquins. John Textor chegou ao Brasil na tarde desta sexta-feira para concluir a compra do Botafogo. O americano vai adquirir 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Alvinegro. O investidor chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (7). Após fazer uma conexão em São Paulo, Textor, enfim, desembarcou no Rio de Janeiro. A torcida alvinegra marcou presença no Aeroporto Santos Dumont.
Textor vai se reunir com representantes do Botafogo nos próximos dias para fechar os últimos detalhes da compra do departamento de futebol do clube. Internamente, existe expectativa positiva pelo contrato.
O LANCE! trouxe na madrugada desta sexta-feira (7) detalhes do vínculo proposto por John Textor.
Crédito: HágrandeexpectativaquantoàconcretizaçãodanegociaçãodeJohnTextorparaadquirirasaçõesdoBotafogo(Foto:Divulgação

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