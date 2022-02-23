  • John Textor brinca sobre 'decisão' de técnico do Botafogo: 'Deixou o gringo gordo de fora do time'
futebol

John Textor brinca sobre 'decisão' de técnico do Botafogo: 'Deixou o gringo gordo de fora do time'

No Estádio Nilton Santos, norte-americano brincou com os torcedores nas redes sociais antes de partida contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 19:01
John Textor vai com um bom humor para assistir Botafogo x Flamengo, partida que será disputada às 20h desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. + Com Chay, Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo; saiba onde assistir
O norte-americano, que vai assistir ao duelo in-loco, brincou nas redes sociais e agitou a torcida do Alvinegro uma hora antes da bola rolar. Ele destacou uma "decisão" tomada por Lúcio Flávio, técnico interino desde a saída de Enderson Moreira, ao postar uma foto tentando dar uma lambreta no campo anexo.
- O técnico do Botafogo Lúcio Flávio já fez a primeira boa decisão da noite, deixou o gringo gordo (se referindo a ele mesmo) fora do elenco! - escreveu.
John Textor vai assistir a um jogo do Botafogo direto do estádio pela primeira vez. Ele está no Rio de Janeiro para assinar o contrato definitivo da SAF e comprar 90% das ações do clube.
