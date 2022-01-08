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John Textor assiste vitória do Crystal Palace na TV e vibra: 'Mais uma razão pra amar o Brasil e o Botafogo'

Novo comprador do Botafogo acompanhou vitória dos Eagles na FA Cup na ESPN Brasil direto do Rio de Janeiro e reagiu em uma rede social...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:20

A experiência de John Textor no Brasil tem sido positiva. Após uma recepção calorosa no Aeroporto Santos Dumont, o futuro comprador do Botafogo assistiu à vitória do Crystal Palace, time que também tem ações, sobre o Millwall pela FA Cup na manhã deste sábado em um hotel no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele comemorou e fez um paralelo com o Alvinegro.+ Torcedor do Botafogo que ofereceu 20 reais a John Textor brinca: 'Era o presente que minha avó deu de Natal'
O empresário vibrou de ter conseguido acompanhar os Eagles em um canal de televisão de terras tupiniquins. Textor, inclusive, usou o termo "Golaço" para vibrar com a bola na rede de Michel Olise, que havia empatado o jogo para o Palace - Mateta marcou o gol da vitória por 2 a 1.
– Um agradecimento de coração a todos na ESPN Brasil (canal que transmitiu o jogo) que decidiram transmitir o Crystal Palace em televisão nacional! Mais uma razão para amar o Brasil e o Botafogo. Ótima vitória Palace! - escreveu.
John Textor chegou ao Estádio Nilton Santos no fim da manhã deste sábado para iniciar uma 'bateria de reuniões' com representantes do Botafogo sobre a questões da compra da SAF. Ele também deve visitar outras sedes do clube, como o Espaço Lonier, o CT.
O empresário vai investir R$ 400 milhões - com aporte imediato de R$ 50 milhões - no clube.
Crédito: JohnTextorcomabandeiradoBotafogo(Foto:SergioSantana/LANCE!

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