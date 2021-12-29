John Textor adiciona o Botafogo em 'bio', curte tweets de torcedores e causa alvoroço nas redes sociais

John Textor sequer colocou os pés no Brasil, mas já conseguiu sentir um pouco do calor da torcida do Botafogo. Isso porque, desde que a notícia sobre a venda da SAF foi anunciada, o investidor americano teve as redes sociais 'invadidas' por mensagens de agradecimento de botafoguenses.
O empresário se pronunciou sobre o Botafogo pela primeira vez por meio de um tweet publicado na segunda-feira elogiando a torcida do Alvinegro. Após isso, teve outras interações 'invisíveis' com os internautas torcedores do clube da Estrela Solitária.
Na rede social, Textor curtiu vários tweets de torcedores do Botafogo - dos mais diferentes conteúdos: fazendo piada, agradecendo e até mesmo pedindo reforços. O maior movimento foi quando o empresário adicionou o Alvinegro à sua 'bio' - um espaço que cada internauta pode fazer um resumo sobre a própria conta.
A nova bio do investidor no Twitter diz: "Crystal Palace Fan / Co-owner; Botafogo Believer". Em tradução livre, John Textor escreveu que acredita no Alvinegro, que crê no clube. A simples mudança, claro, já foi suficiente para causar um alvoroço na torcida nas redes sociais.