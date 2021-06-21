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futebol

John tem trauma no joelho e preocupa DM do Santos

Goleiro passou os minutos finais do clássico contra o São Paulo contundido, e será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar o Grêmio, na quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 21:20

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 21:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro John terminou a partida contra o São Paulo como "herói". Apesar de não ter feito nenhuma grande defesa, o jogador passou os minutos finais lesionado, após trombar com a defesa do Santos e o ataque são paulino.Uma avaliação rápida foi feita na Vila Belmiro e foi diagnosticado um trauma no joelho direito. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos nesta segunda-feira (21) para ver se o jogador preocupa ou não para o confronto da próxima quinta-feira, contra o Grêmio, no Sul do País.O Santos venceu a partida contra o São Paulo na Vila Belmiro, por 2 a 0, e se recuperou da derrota para o Fluminense na última quinta-feira.

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