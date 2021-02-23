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John Kléber rescinde com a Ponte Preta e fecha em definitivo com o Corinthians por dois anos

Atacante já estava no clube desde 2019, por empréstimo, para tratar de lesão e agora firmou um contrato válido por dois anos, com uma multa rescisória de 120 milhões de reais...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:46

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 14:46
Crédito: Divulgação
O atacante John Kléber é o novo reforço do Corinthians. O garoto, de 21 anos, já estava no clube desde 2019, por empréstimo, para tratar de lesão, mas agora firmou um contrato definitivo válido por dois anos, com uma multa rescisória por cerca de R$ 120 milhões, após rescindir com a Ponte Preta. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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- Fico feliz com esse novo passo na minha carreira. Agradeço a todos no Corinthians, que me acolheram super bem desde minha chegada, quando vim tratar minha lesão. Um novo ciclo que se inicia e a motivação não poderia estar melhor. Que seja uma parceria de muito sucesso - ressaltou o atacante.
Com mais de 1,90m de altura, John Kléber chamou atenção do futebol paulista em 2017 com ótimos números pela equipe sub-17 da Macaca. Na época, o camisa 9 fez 39 gols em 39 jogos. Pelo estadual sub-17, ele foi o grande artilheiro da competição com 28 gols, além de conquistar o título do torneio. Antes da lesão, o atacante chegou a estrear pelo profissional da Ponte.
- Em 2017, o John foi o principal atacante da categoria sub-17 no Brasil. Ele foi artilheiro e campeão paulista pela Ponte Preta, chamou atenção de muitos clubes, inclusive de um clube Italiano e, em seguida, subiu para o time principal da Ponte – ressaltou Júnior Pedroso, CEO da 4ComM, responsável pela gestão de carreira do atleta.
- Ele teve uma séria lesão no profissional, que atrasou sua rápida ascensão. Depois de um tempo, o Corinthians acreditou e levou o John para fortalecer o tratamento e recuperação. Nesse momento, o Corinthians ratifica seu interesse e acerta em definitivo. Estamos confiantes que o momento dele chegou e o crescimento vai ser inevitável - completou Pedroso.
Em 2021, John Kléber estará integrado ao sub-23 do Timão, que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O jogador segue sua rotina de treinos no Corinthians e já iniciou sua transição para o campo para ficar à disposição do técnico Danilo. Com a incorporação de de jovens ao elenco principal, o centroavante pode receber uma oportunidade com Vagner Mancini.

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