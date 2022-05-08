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John Kennedy, do Fluminense, tem veículo apreendido pela polícia com dois tabletes de maconha

Jogador não estava no veículo no momento da abordagem, que aconteceu na manhã deste domingo em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 14:31
Policiais militares da Operação Itaboraí Presente prenderam, na manhã deste domingo, dois homens que estavam em um Toyota Corolla branco, que pertence ao atacante do Fluminense John Kennedy. O atleta não estava presente no momento da prisão. O automóvel também tinha 10 gramas de maconha. A informação foi divulgada pelo "g1".No carro, estavam Brenno Faria Alon e Wallace Luiz Veiga de Aquino. Eles estariam saindo do Baile da Reta. Os policiais faziam uma ronda em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, quando pararam o veículo, encontraram a droga e viram que os homens não tinham habilitação.
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Os dois ligaram para John Kennedy, que foi até a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado. O jogador foi autuado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro sobre permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. A pena é a detenção de seis meses a um ano, ou multa.
Já Brenno e Wallace foram autuados no artigo 28 da Lei de Drogas, que fala sobre adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização. Pode haver advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
Depois de sofrer uma lesão no pé durante as férias, John Kennedy se recuperou no último mês, mas não vem sendo relacionado. Ele jogou apenas a Copinha pelo time Sub-20 no início do ano e ainda não foi utilizado no profissional.
Crédito: JohnKennedy,doFluminense,nãoestavanocarronomomentodaprisão(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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