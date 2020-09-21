John Kennedy, destaque do sub-20, renova com Fluminense até 2024

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O Fluminense renovou, nesta segunda-feira, o contrato do atacante John Kennedy, do sub-20, até o fim de 2024. Ele é um dos destaques das categorias de base do clube e o vínculo anterior era válido até abril de 2022. A multa rescisória da joia para clubes do exterior é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões na cotação atual).

A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo "LANCE!". O jovem também publicou no Instagram uma foto comemorando a renovação. O atacante chegou a Xerém aos 14 anos e vem chamando a atenção. Ele marcou 16 gols pelo sub-17 em 2019.