John e Wagner chegam a Santos e farão novos testes contra Covid-19

John e Wagner Leonardo chegaram nessa madrugada em Santos depois de voltarem da Argentina em voo sanitário, providenciado pelo clube. Cada um fez o teste para a contraprova da Covid-19 nesta tarde em sua casa, completamente isolados. Os resultados serão conhecidos somente neste domingo.Independente dessa testagem, os dois atletas serão testados mais uma vez no domingo, novamente em isolamento, cumprindo o protocolo para o jogo contra o Boca Juniors. Os jogadores estão assintomáticos, ou seja, sem sintomas causados pelo coronavírus.O Santos realizou os testes no seu elenco no sábado passado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta, com John e Wagner Leonardo positivos.