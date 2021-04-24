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Jogos de sábado definirão o que o Botafogo precisa fazer para se classificar para a Taça Rio

O Alvinegro pode encarar o Macaé, inclusive, já classificado para a disputa da Taça Rio...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 06:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 06:20
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O fim de semana, mais especificamente este sábado, será de respostas para o futuro do Botafogo no Campeonato Carioca. Eliminado da fase semifinal, o Glorioso ainda busca a classificação para a Taça Rio. Nesta edição do Estadual, os classificados são os times que estão entre a quinta e a oitava posição.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021
Hoje, o Glorioso é o oitavo colocado da competição, com 12 pontos conquistados. Ele é seguido por Resende e Boavista, respectivamente, que tem 11 pontos. Como a dupla joga na rodada neste sábado - o Gigante do Vale encara o Vasco, enquanto o Verdão de Saquarema enfrenta a Portuguesa - o Botafogo entrará em campo contra o Macaé já sabendo do resultado que precisa para seguir vivo na competição.Fecham a tabela, o Bangu, que pode chegar no máximo aos nove pontos conquistados - ou seja, não tem chances matemáticas, e o Macaé, próximo adversário do Botafogo, que já está rebaixado e ainda não venceu no Campeonato Carioca.
- Todo jogo é importante, toda hora que a gente entra vestindo a camisa do Botafogo é decisão, é uma guerra. Então, a gente encara essa partida como mais uma guerra, é lógico que nós queríamos estar classificados e brigando pelo título, mas a gente tem que buscar os objetivos que ainda nós temos dentro da temporada disse Pedro Castro, do Botafogo.
Abaixo, veja os possíveis cenários dos jogos de Boavista e Resende, e o que o Botafogo precisa fazer para se classificar:VITÓRIA DE RESENDE E/OU BOAVISTA
Botafogo é obrigado a vencer o Macaé.
EMPATE DO RESENDE E DERROTA DO BOAVISTA
Botafogo precisa, pelo menos, empatar também. Isso acontece porque o Resende iguala os 12 pontos do Glorioso e ganha no critério de desempate por ter mais vitórias na competição (três contra duas).
DERROTA DO RESENDE E EMPATE DO BOAVISTA
Esse cenário já é um pouco mais complexo. Aqui, o Verdão de Saquarema igualaria com o Glorioso em número de pontos (12), mas perderia no critério de desempate do saldo de gols (um contra zero), uma vez que os times têm o mesmo número de vitórias. Então, se o Botafogo pelo menos empatar contra o Macaé, avança.
A parte complexa começa agora. Caso o Botafogo perca, a situação fica delicada. O critério de desempate seguinte é o de gols pró. Aqui, o Boavista leva a melhor (12 contra 10). Portanto, dentro deste cenário de derrota, o Alvinegro só pode perder por um gol de diferença e, ao mesmo tempo, terminar o Campeonato Carioca com o mesmo número de gols do que o Verdão de Saquarema, o que não é fácil.
Para ilustrar melhor, veja este exemplo: se o Boavista empatar sem gols contra a Portuguesa, o Botafogo pode avançar com uma derrota por 3 a 2, no mínimo. Assim, os times empatariam em saldo (zero), e no número de gols pró (12). No entanto, o Alvinegro, hoje, tem a vantagem no critério de menos cartões recebidos. Clique aqui e simule este cenário agora!
DERROTA DE RESENDE E BOAVISTA
Botafogo pode até perder para o Macaé, ou seja, entra em campo já classificado para a Taça Rio.> Botafogo tem interesse em Auremir, volante do CuiabáCRITÉRIOS DE DESEMPATE
1) Mais vitórias; 2) Melhor saldo de gols; 3) Mais gols pró;
4) Confronto direto (só entre dois clubes); 5) Menos vermelhos e amarelos;
6) Sorteio.

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