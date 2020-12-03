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Jogos até a 29ª rodada detalhados: Flamengo terá quatro semanas e meia 'cheias' para treinar

Rubro-Negro contará com brechas no calendário, após eliminações em torneios de mata-mata, e só volta a jogar duas vezes numa mesma semana em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 14:57

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 14:57

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Na última quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou detalhes da tabela de jogos da 26ª até a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni, por exemplo, soube da confirmação de data e horário para o reencontro com o Fortaleza, a ocorrer no dia 26 deste mês, às 19h, na capital cearense, naquela que será a única viagem do Flamengo até o fim de 2020.
Depois do jogo contra o Botafogo, a ser realizado neste sábado, pela 24ª rodada, aliás, o Rubro-Negro terá quatro semanas e meia "cheias" consecutivas para treinamentos. E só a viagem para Fortaleza, neste ínterim.
A partir desta segunda (7), o Fla treinará uma semana para enfrentar o Santos (13), mais uma para receber o Bahia (20), mais outra para visitar o Fortaleza (26) e mais uma e meia para o clássico diante do Fluminense, o primeiro compromisso de 2021, agendado para o dia 6 de janeiro (quarta-feira).
> Veja a classificação e simule a tabela do Brasileiro
Depois, a sequência de semanas inteiras para treinos dá uma pausa, pois, no domingo seguinte (10) ao Fla-Flu, o Rubro-Negro duelará com o Ceará, pela 29ª rodada - a última, até aqui, detalhada pela CBF.
As eliminações na Copa do Brasil e Libertadores permitiram tais brechas e, agora, Ceni terá a missão de dar solidez defensiva a uma equipe que também vem sofrendo nos quesitos físico e psicológico. Para dar um novo ânimo, o clássico contra o Botafogo, neste sábado, tende a ser o ideal, sobretudo pela carga dramática envolvida, uma vez que o Alvinegro também está pressionado (no Z4). A bola rola a partir das 17h, no Estádio Nilton Santos.
Confira a tabela do Flamengo até a 29ª rodada do Brasileiro:
5/12/2020 - 24ª rodada do Brasileirão - 17h- Botafogo x Flamengo, no Estádio Nilton Santos
13/12/2020 - 25ª rodada do Brasileirão - 16h- Flamengo x Santos, no Maracanã
20/12/2020 - 26ª rodada do Brasileirão - 18h15- Flamengo x Bahia, no Maracanã
26/12/2020 - 27ª rodada do Brasileirão - 19h - Fortaleza x Flamengo, no Castelão
06/01/2021 - 28ª rodada do Brasileirão - 21h30- Flamengo x Fluminense, no Maracanã
10/01/2021 - 29ª rodada do Brasileirão - 16h- Flamengo x Ceará, no Maracanã

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