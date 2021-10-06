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futebol

Jogo remarcado do Flamengo terá transmissão da Globo em horário raro

Rubro-Negro carioca visitará o Athletico-PR pela 4ª rodada do Brasileiro (confronto atrasado na tabela) no dia 2 de novembro, às 16h de uma terça-feira - de feriado...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 15:11

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:11

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo do primeiro turno entre Athletico-PR e Flamengo não pôde ser realizado em junho e, há poucos dias, foi agendado para o dia 2 de novembro (feriado nacional do Dia de Finados), às 16h, na Arena da Baixada. E o jogo não ficará "às escuras" pois a Rede Globo transmitirá a partida mesmo em dia e horário incomuns para a emissora.No site da Confederação Brasileira de Futebol, o confronto do próximo dia 2 já consta com a Globo, que costuma passar reprises de suas novelas no horário vespertino, como transmissora.
> Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir
Cabe lembrar que o Athletico não possui contrato de pay-per-view com a Globo, por isso os jogos do clube na competição não podem ser transmitidos no canal Premiere. O clube ainda tem um vínculo com a Jovem Pan para exibição dos jogos caseiros em circuito fechado, mediante a pagamento do serviço de membro do canal da rádio no YouTube.
A título de curiosidade: a última partida entre clubes transmitida pela Globo em uma tarde de dia de semana ocorreu em maio de 2018, cujo jogo foi válido pela Liga dos Campeões, o que demonstra a raridade na grade.
Com o calendário apertado, o Flamengo se prepara para uma maratona frenética de jogos daqui até o final da temporada. O próprio jogo contra o Athletico pelo Brasileirão será num intervalo de dois dias para o anterior (contra o Atlético-MG) e três para o posterior (Atlético-GO), por exemplo.
> Flamengo joga hoje! Veja a tabela do Brasileirão
E a próxima partida do Flamengo será já nesta quarta, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e válido pela 24ª rodada do Brasileiro.

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