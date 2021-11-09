Jogo que pode confirmar o acesso, base e feminino: veja a agenda e onde assistir ao Botafogo na semana

O Botafogo tem compromissos importantes na semana. Pela Série B, a equipe vai à Campinas para enfrentar a Ponte Preta em jogo que pode confirmar o acesso à elite do Brasileirão. Enquanto isso, na base, o Alvinegro joga a partida de volta da semifinal da Copa Rio Sub-20/OPG.
O jogo com a Ponte Preta acontece nesta quinta-feira às 19h no Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B. A depender de resultados, o Botafogo pode concretizar o acesso se vencer fora de casa. Além de Avaí 1 x 1 CSA, que aconteceu nesta segunda-feira, o Alvinegro depende também dos resultados entre Goiás x Coritiba e CRB x Londrina, ambos os confrontos acontecem na quarta-feira.
A equipe feminina do Botafogo entra em campo duas vezes nesta semana, para finalizar a primeira etapa do Campeonato Carioca de 2021. Atualmente em terceiro lugar, as Gloriosas já estão garantidas nas semifinais da competição. O LANCE! mostra a agenda do clube na semana.AGENDA DO BOTAFOGO NA SEMANA
QUARTA-FEIRA (10/11)Campeonato Carioca Feminino - 10ª rodadaBotafogo x Pérolas NegrasLocal: Caio Martins - 15h
QUINTA-FEIRA (11/11)Campeonato Brasileiro Série B - 35ª rodadaPonte Preta x BotafogoLocal: Moisés Lucarelli - 19hOnde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
Copa Rio Sub-20/OPGBotafogo x Serra MacaenseLocal: CEFAT -15h
DOMINGO (14/11)Campeonato Carioca Feminino - 11ª rodadaBotafogo x CEPE-CaxiasLocal: Caio Martins - 15h