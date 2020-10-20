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Jogo grande! No Majestoso, Ponte Preta e Chapecoense duelam na parte alta da Série B

Vice-líder com chance de assumir a ponta provisória visita equipe que pode consolidar por mais uma rodada a ocupação do G4...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 15:38
Crédito: Thiago Ferri
Para o mandante, a oportunidade de somar três pontos que garantem a sua permanência ao fim da 17ª Rodada da Série B dentro do grupo dos quatro primeiros. Para os visitantes, a oportunidade de assumir a liderança da competição por atuar antes do atual ponteiro da segundona.
É nesse contexto de feitos importantes que Ponte Preta e Chapecoense entrarão em campo nessa terça-feira (20) às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
Nesse momento, a equipe de Chapecó tem 30 pontos ganhos (dois a menos que o Cuiabá) e vem para o compromisso fora de casa com uma lista ampla de ausência por problemas físicos. Enquanto Bruno Silva, Denner, Evandro, Fernandinho e Matheus Ribeiro ainda se reabilitam de contusão, outros quatro nomes estão na etapa chamada de transição física: Alan Santos, Moisés Ribeiro, Roberto e Vagner.
Para a Macaca, com 27 unidades e em quarto lugar, o embate que pode elevar a equipe campineira para a segunda posição terá a Ponte com quatro problemas dentre os nomes já regularizados. Enquanto Matheus Peixoto e Léo Pereira cumprem suspensões por cartões amarelos e uma expulsão, respectivamente, Wellington Carvalho e Luis Oyama estão machucados.

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