Jogo grande! No Majestoso, Ponte Preta e Chapecoense duelam na parte alta da Série B

Crédito: Thiago Ferri

Para o mandante, a oportunidade de somar três pontos que garantem a sua permanência ao fim da 17ª Rodada da Série B dentro do grupo dos quatro primeiros. Para os visitantes, a oportunidade de assumir a liderança da competição por atuar antes do atual ponteiro da segundona.

É nesse contexto de feitos importantes que Ponte Preta e Chapecoense entrarão em campo nessa terça-feira (20) às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Nesse momento, a equipe de Chapecó tem 30 pontos ganhos (dois a menos que o Cuiabá) e vem para o compromisso fora de casa com uma lista ampla de ausência por problemas físicos. Enquanto Bruno Silva, Denner, Evandro, Fernandinho e Matheus Ribeiro ainda se reabilitam de contusão, outros quatro nomes estão na etapa chamada de transição física: Alan Santos, Moisés Ribeiro, Roberto e Vagner.