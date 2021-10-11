Jogo fora de casa pela Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Na rodada passada, o Botafogo garantiu uma importante vitória diante de sua torcida pela Série B. Porém, o time já tem mais um desafio pela frente e precisa se preparar para o confronto. Fora de casa, o Alvinegro enfrenta o Cruzeiro, na terça-feira, às 21h30, pela 30º rodada da competição.A base do Botafogo tem muitos compromissos nesta semana. Com a classificação já garantida, o sub-20 vai a campo na terça-feira para enfrentar o Corinthians, pela última rodada do Brasileirão da categoria. Já os sub-15 e 17, enfrentam o Macaé fora de casa pela Taça Guanabara.
> Carli e Kanu, dupla de zaga do Botafogo, sofreram apenas um gol quando jogaram juntos nesta Série B
No feminino, o Botafogo joga duas rodadas do Campeonato Carioca. Após aplicar duas goleadas nas primeiras partidas, o time vai enfrentar o Macaé, nesta quarta-feira, e, depois, o Boavista, no sábado. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO NA SEMANA
TERÇA-FEIRA (12/10)Campeonato Brasileiro Sub-20 - 19a rodadaBotafogo x CorinthiansLocal: CEFAT - 15h15Onde assisitr: elevensports.com
Campeonato Brasileiro Série B - 30a rodadaCruzeiro x BotafogoLocal: Independência - 21h30Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e tempo real pelo LANCE!
QUARTA-FEIRA (13/10)Campeonato Carioca Feminino - 3a rodadaBotafogo x MacaéLocal: Caio Martins - 15h
SÁBADO (16/10)Taça Guanabara Sub-17 - 10a rodadaMacaé x BotafogoLocal: Moacyrzão - 13h
Taça Guanabara - Sub-15 - 10a rodadaMacaé x BotafogoLocal: Moacyrzão - 15h
Campeonato Carioca Feminino - 4a rodadaBotafogo x Boavista Local: Caio Martins - 15h