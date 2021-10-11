Jogo fora de casa pela Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Na rodada passada, o Botafogo garantiu uma importante vitória diante de sua torcida pela Série B. Porém, o time já tem mais um desafio pela frente e precisa se preparar para o confronto. Fora de casa, o Alvinegro enfrenta o Cruzeiro, na terça-feira, às 21h30, pela 30º rodada da competição.A base do Botafogo tem muitos compromissos nesta semana. Com a classificação já garantida, o sub-20 vai a campo na terça-feira para enfrentar o Corinthians, pela última rodada do Brasileirão da categoria. Já os sub-15 e 17, enfrentam o Macaé fora de casa pela Taça Guanabara.