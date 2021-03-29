Jogo entre Porto e Chelsea pela Champions League pode ser disputado no estádio do Sevilla

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O primeiro jogo das quartas de final da Champions League entre Porto e Chelsea, no dia 7 de abril, pode sofrer uma alteração. Marcado inicialmente para o Estádio do Dragão, casa do time português, o duelo tem chances de ser remarcado para o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, do Sevilla, da Espanha.

+ Veja a tabela da Champions LeagueOs motivos da mudança, segundo noticiou a "Sky Sport Italia", seriam as restrições impostas em virtude da Covid-19. Em Portugal, por exemplo, as fronteiras estão fechadas para pessoas vindas da Inglaterra, país onde foi encontrada uma variante do vírus.

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa