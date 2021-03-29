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Jogo entre Porto e Chelsea pela Champions League pode ser disputado no estádio do Sevilla

Restrições da Covid-19 podem fazer o duelo ser transferido para a Espanha. Chelsea teve o mesmo problema nas oitavas de final e enfrentou o Atlético de Madrid na Romênia...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 14:30
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O primeiro jogo das quartas de final da Champions League entre Porto e Chelsea, no dia 7 de abril, pode sofrer uma alteração. Marcado inicialmente para o Estádio do Dragão, casa do time português, o duelo tem chances de ser remarcado para o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, do Sevilla, da Espanha.
+ Veja a tabela da Champions LeagueOs motivos da mudança, segundo noticiou a "Sky Sport Italia", seriam as restrições impostas em virtude da Covid-19. Em Portugal, por exemplo, as fronteiras estão fechadas para pessoas vindas da Inglaterra, país onde foi encontrada uma variante do vírus.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Caso a mudança seja oficializada pela Uefa, não será uma novidade para o Chelsea. Nas oitavas de final, os Blues tiveram o mesmo problema para enfrentar o Atlético de Madrid. No jogo de ida, com mando espanhol, a partida foi realizada em Bucareste, na Romênia.

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