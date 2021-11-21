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Jogo entre Cruzeiro e Náutico, pela última rodada da Série B, é antecipado para quinta-feira, 25/11

O duelo estava marcado inicialmente para o domingo, 28, mas como os dois times não disputam mais nada na competição...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 17:21

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 17:21

A partida entre Cruzeiro e Náutico foi remarcada pela CBF. O duelo, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será na próxima quinta-feira, 25 de novembro, às 20h (de Brasília), no Mineirão. A data original era no domingo, 28, às 16h. A partida encerrará a melancólica campanha da Raposa na Série B, que mais uma vez não conseguiu o acesso à elite nacional e irá jogar a segunda divisão pelo terceiro no seguido. O jogo também será a despedida do atacante Rafael Sobis e do volante Ariel Cabral, que deixarão o clube mineiro. Para evitar novos atritos públicos, o Mineirão espera a definição por parte da direção da Raposa sobre o número de ingressos que serão disponibilizados para a partida. A Raposa precisa avisar o estádio com 48h de antecipação. A mudança de data do jogo se deve por dois motivos: as duas equipes não disputam mais nada na competição e o grande rival, Atlético-MG, receberá o Fluminense no dia 28, às 16h, com grandes chances de ser o jogo do título brasileiro de 2021. O Cruzeiro ocupa a 11ª posição, com 47 pontos, enquanto o Timbu é o 8º, com 52 pontos na classificação.
Crédito: ARaposaderrotouoTimbunoturno,masagorasóquerencerraraSérieBdeformadigna-(Foto:TiagoCaldas/Náutico

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