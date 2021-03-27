Jogo Coritiba e Cascavel CR é adiado após tempestade em Arapongas

O jogo entre Coritiba e Cascavel foi adiado. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, uma verdadeira tempestade tomou conta do Estádio dos Pássaros, em Arapongas, e deixou o gramado em péssimas condições de jogo.

Durante o intervalo da partida, a chuva se intensificou e a equipe de arbitragem comandada por Rodolpho Toski Marques aguardou mais de 50 minutos na esperança - em vão - de as condições do gramado melhorarem. Sem a mínima qualidade para o jogo acontecer, a equipe do apito suspendeu a partida, que deve continuar na manhã deste domingo (28), às 10h (de Brasília).