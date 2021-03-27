AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jogo Coritiba e Cascavel CR é adiado após tempestade em Arapongas

O segundo tempo será disputado na manhã deste domingo, a partir das 10h (Horário de Brasília)
...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 18:21
Crédito: Divulgação/Coritiba
O jogo entre Coritiba e Cascavel foi adiado. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, uma verdadeira tempestade tomou conta do Estádio dos Pássaros, em Arapongas, e deixou o gramado em péssimas condições de jogo.
Durante o intervalo da partida, a chuva se intensificou e a equipe de arbitragem comandada por Rodolpho Toski Marques aguardou mais de 50 minutos na esperança - em vão - de as condições do gramado melhorarem. Sem a mínima qualidade para o jogo acontecer, a equipe do apito suspendeu a partida, que deve continuar na manhã deste domingo (28), às 10h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Como fica o trânsito durante interdição entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo, na Avenida Champagnat, a partir de terça-feira (14)
Obra interdita trecho da Avenida Champagnat em Vila Velha
YouTube Pirulla grava vídeo e reaparece mais de um ano após sofrer AVC
Youtuber Pirulla reaparece e grava vídeo um ano após sofrer AVC
O ator Josh Grisetti, morto aos 44 anos, em cena de 'Maravilhosa Sra. Maisel'
Morre o ator Josh Grisetti, da sitcom 'Maravilhosa Sra. Maisel', aos 44 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados