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futebol

'Jogo complicado', analisa Boschilia após revés do Internacional

Meio-campista lamentou a falta de entrega para conseguir furar a marcação do Goiás...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 23:45

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 23:45
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Na rodada que os principais times do Brasileirão perderam pontos, o Internacional também falhou. Diante do Goiás, então lanterna do torneio, o Colorado não conseguiu sair de campo com a vitória e acabou derrotado por 1 a 0.Um dos titulares do time, o meia Boschilia lamentou a falta de criatividade para furar o bloqueio do rival, que perdeu Jefferson logo nos primeiros minutos.
‘O jogo foi complicado. Com um a menos, eles se trancaram lá atrás, tentamos de todas as formas. Temos que trabalhar mais, nos doarmos mais. Abaixar a cabeça para não ocorrer isso. Merecíamos a vitória. Foi ataque contra defesa, mas saímos muito magoados. Abaixar a cabeça e trabalhar para a Libertadores’, afirmou.
Com o resultado, o Inter fica com 20 pontos e volta a campo no próximo sábado, quando mede forças diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

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