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Jogo com o Ceará terá árbitro de eliminação do Fluminense na Copa do Brasil; histórico é desfavorável

Raphael Claus apita o jogo no Castelão, domingo, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 17:58
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A CBF definiu a equipe de arbitragem da partida entre Ceará e Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O trio é de São Paulo e será comandado por Raphael Claus, árbitro Fifa, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa) e Evandro de Melo Lima. O duelo acontece no Castelão, domingo, às 16h. O único encontro do Flu com o árbitro nesta temporada não foi com bom resultado. Em setembro, Claus apitou a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão, quando o Tricolor acabou eliminado da Copa do Brasil. O gol do Galo saiu de um pênalti marcado após mão de Danilo Barcelos na área.
​Veja a tabela do Brasileirão
No histórico geral, Raphael Claus apitou 23 jogos do Fluminense, com cinco vitórias, quatro empates e 14 derrotas. Foram 48 cartões amarelos distribuídos e três vermelhos. Ele ainda utilizou o VAR duas vezes a favor do time carioca e quatro vezes contra.Além do jogo com o Atlético-MG, os últimos encontros tiveram uma vitória sobre o Goiás pelo Brasileirão 2020, empate com o Galo, derrota para o Flamengo e triunfo sobre o Internacional. Em 2015, houve uma polêmica envolvendo o árbitro quando o Flu reclamou de uma interferência externa ao Claus anular um gol de Marcos Junior contra a Chapecoense.
Com duas vitórias e uma derrota nas últimas partidas, o Fluminense é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos.

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