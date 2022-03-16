Jogo aéreo, pressão na arbitragem e postura: o que observar em Olimpia x Fluminense pela Libertadores

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Fluminense encara o último desafio para tentar conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Após vencer a ida por 3 a 1, o Tricolor abriu vantagem sobre o Olimpia (PAR) e pode perder por até um gol de diferença no Estádio Defensores Del Chaco. Mesmo assim, o grupo precisará observar alguns pontos para se proteger e evitar que os paraguaios sejam superiores em casa. Veja a seguir. JOGO AÉREO​Um dos pontos fortes do Olimpia é a bola aérea. Com um time alto, os paraguaios conseguiram pressionar o Fluminense na área em diversos momentos da partida no Estádio Nilton Santos, fato reconhecido pelo próprio técnico Abel Braga após o confronto. Evitar sustos nesse sentido será fundamental para o Fluminense não sofrer.

- O Olimpia é uma equipe aguerrida, usou o artifício da bola aérea, principalmente depois do segundo gol. Jogo de Libertadores você sabe como é difícil. Normal - disse Abel.

CRIAÇÃO​Mesmo invicto na Libertadores, o Fluminense ainda tem o que melhorar na construção de jogadas. Por vezes, o meio-campo precisa do auxílio de Willian ou Luiz Henrique, isolando Cano à frente. Nos últimos jogos, Martinelli entrou e exerceu bem essa função de fazer a transição ofensiva, assim como outros jogadores têm esse potencial, como Jhon Arias, opção no banco de reservas. No esquema atual de Abel, o homem da função é Yago Felipe, que vem sendo questionado.FALTAS E ARBITRAGEM​Além da vitória tricolor, o último duelo entre Flu e Olimpia foi marcado por diversas faltas, a maioria cometida pelos paraguaios. Uma delas, inclusive, poderia ter lesionado Luiz Henrique. Como os adversários já conhecem o elenco, alguns jogadores podem sofrer entradas mais duras. A equipe precisará de variações para que os atletas não sejam comprometidos.

Um dos principais alvos pode ser o volante André, que se envolveu em confusão nos minutos finais e ficou "marcado" entre os torcedores. Assim como Abel expressou preocupação com a arbitragem da volta, o Olimpia também pressionou por considerar o árbitro mal na ida. Com a casa cheia, a tendência é de reclamação e catimba.

> Veja e simule a tabela do CariocaTIRO DE META​No primeiro duelo, o único gol do Olimpia veio de um erro na reposição de Fábio. Adiantado, o goleiro deu um passe para o atacante adversário, que só precisou chutar em direção à meta livre. Ainda assim, o arqueiro da Libertadores passa confiança, em especial após defender um pênalti.

VANTAGEMO Fluminense tem a vantagem no Paraguai e pode até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate. Mesmo assim, Abel Braga garantiu que o time irá para cima e tentará a vitória em Assunção para não "sentar" no placar da primeira partida.

- Eles jogaram muito bem hoje. Não dá para entrar e ir para lá achando que vai administrar a vantagem, isso é uma bobagem. Tem que procurar atacar, ser agressivo como eles são. É uma competição atípica e diferente do que estamos acostumados a fazer e ver. Só com muita pegada que vamos superar. (...) Ganhamos hoje e vamos colocar no coração a determinação que o torcedor sentiu no momento que sofremos o gol. A equipe começou a respirar mais, transpirar mais. É assim que temos que jogar, precisamos duelar, a Libertadores é um duelo - afirmou.