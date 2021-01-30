Jogaram a moeda para cima e ela caiu do lado do Palmeiras. Sorte de campeão!

O Palmeiras sagrou-se bicampeão da Libertadores da América ao superar o Santos por 1 a 0 no Maracanã Crédito: Divulgação/Conmebol

A partida foi equilibrada, mas por baixo. Os goleiros foram meros espectadores em campo. Os jogadores tecnicamente capazes de decidir estiveram em tarde de pouca inspiração. Coube ao reserva Breno Lopes, que havia entrado minutos antes, testar firme o cruzamento na área para sacramentar o bicampeonato palmeirense.

E daí que o jogo foi feio? Na história o que vai ficar marcado é o 1 x 0 sobre o arquirrival paulista. A vitória veio no detalhe, um descuido que não se pode cometer em uma partida decisiva. Um desequilíbrio momentos antes, quando Cuca foi expulso infantilmente por uma jogada estúpida com Marcos Rocha, abalou a força mental que o Santos mantinha.

BRENO LOPES: PREDESTINADO

?? ¡UN GOL PARA LA HISTORIA! ?



⚽️?? A los 90+9', Breno Lopes le dio a @Palmeiras su segunda CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/bzszr7Y5oW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 30, 2021

Ainda que sem encantar, o Palmeiras fez por merecer o título. Melhor campanha na fase de grupos e superou o sempre favorito River Plate na semifinal, em dois jogos que moldaram o psicológico do elenco. A classificação à final passando por um sufoco como foi visto, serviu de lição.