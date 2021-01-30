Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Glória eterna

Jogaram a moeda para cima e ela caiu do lado do Palmeiras. Sorte de campeão!

Em uma final muito mais tensa do que jogada, o Alviverde marcou no fim e tornou-se bicampeão da Libertadores. Na história ficará o bicampeonato palmeirense, ninguém se importará se jogou feio ou bonito

Públicado em 

30 jan 2021 às 20:20

Colunista

Libertadores
O Palmeiras sagrou-se bicampeão da Libertadores da América ao superar o Santos por 1 a 0 no Maracanã Crédito: Divulgação/Conmebol
É clichê no futebol, mas nunca sairá de moda: em final não se joga bem, se vence. Em um jogo nervoso do início ao fim, o Palmeiras soube se aproveitar da única jogada descente que conseguiu realizar nos 90 minutos para superar o Santos no Maracanã. Depois de 21 anos, o Verdão enfim pode voltar a comemorar novamente um título da Libertadores da América.
A partida foi equilibrada, mas por baixo. Os goleiros foram meros espectadores em campo. Os jogadores tecnicamente capazes de decidir estiveram em tarde de pouca inspiração. Coube ao reserva Breno Lopes, que havia entrado minutos antes, testar firme o cruzamento na área para sacramentar o bicampeonato palmeirense.
E daí que o jogo foi feio? Na história o que vai ficar marcado é o 1 x 0 sobre o arquirrival paulista. A vitória veio no detalhe, um descuido que não se pode cometer em uma partida decisiva. Um desequilíbrio momentos antes, quando Cuca foi expulso infantilmente por uma jogada estúpida com Marcos Rocha, abalou a força mental que o Santos mantinha.

BRENO LOPES: PREDESTINADO

Ainda que sem encantar, o Palmeiras fez por merecer o título. Melhor campanha na fase de grupos e superou o sempre favorito River Plate na semifinal, em dois jogos que moldaram o psicológico do elenco. A classificação à final passando por um sufoco como foi visto, serviu de lição.
O Alviverde agora pode comemorar e o torcedor soltar o grito entalado desde 1999. Que venha o Mundial e o poderoso Bayern de Munique!

Tópicos Relacionados

Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados