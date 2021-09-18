Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Jogar com essa pressão em todos os jogos é ruim', diz Marcelo Moreno

O atacante comentou como tem sido administrar esse momento de pressão na equipe, que não pode mais errar se quiser manter as chances de acesso à Série A...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 14:52
O empate com o Operário-PR por 1 a 1, pela Série B ainda não foi bem digerido no Cruzeiro. Principalmente pelo gol anulado de Marcelo Moreno, aos 52 minutos do segundo tempo por um toque de braço do meia Marco Antônio antes de dar o passse para o gol do atacante celeste. A Raposa segue longe do G4 e com a passagem das rodadas, o time fica mais pressionado para vencer e não ter margem para tropeços.
A Raposa precisa de um aproveitamento acima dos 70% para ter chances de acesso. Em 14 jogos, tem de ganhar pelo menos 11 duelos. Essa missão tem deixado os jogadores mais ansiosos e tensos. Marcelo Moreno comentou o dia a dia da equipe nessa pressão sem fim pelo momento dentro da competição. O Cruzeiro é o 12º colocado, com 30 pontos, 11 a menos do que o CRB, quarto colocado. Confira o que moreno disse no vídeo acima. Moreno tem sido um dos pilares do time azul para encarar esse momento de  dificuldade na Série B(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados