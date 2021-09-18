'Jogar com essa pressão em todos os jogos é ruim', diz Marcelo Moreno

O empate com o Operário-PR por 1 a 1, pela Série B ainda não foi bem digerido no Cruzeiro. Principalmente pelo gol anulado de Marcelo Moreno, aos 52 minutos do segundo tempo por um toque de braço do meia Marco Antônio antes de dar o passse para o gol do atacante celeste. A Raposa segue longe do G4 e com a passagem das rodadas, o time fica mais pressionado para vencer e não ter margem para tropeços.

A Raposa precisa de um aproveitamento acima dos 70% para ter chances de acesso. Em 14 jogos, tem de ganhar pelo menos 11 duelos. Essa missão tem deixado os jogadores mais ansiosos e tensos. Marcelo Moreno comentou o dia a dia da equipe nessa pressão sem fim pelo momento dentro da competição. O Cruzeiro é o 12º colocado, com 30 pontos, 11 a menos do que o CRB, quarto colocado. Confira o que moreno disse no vídeo acima. Moreno tem sido um dos pilares do time azul para encarar esse momento de dificuldade na Série B(Bruno Haddad/Cruzeiro)