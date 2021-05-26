Jogando em Cotia, Flamengo vence o São Paulo pelo Brasileiro Sub-17

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

Nesta terça-feira (25), São Paulo e Flamengo se enfrentaram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Mesmo jogando em Cotia, o Rubro-Negro levou a melhor e venceu o Tricolor por 1 a 0, com gol do atacante Matheus Dias, o Mateuzão.

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Com o resultado, o Flamengo continua 100% na competição e na liderança isolada do Grupo A, com 12 pontos. O São Paulo é o segundo colocado da mesma chave, com sete pontos conquistados. O Sub-17 do Fla volta a campo na próxima segunda-feira (31) para enfrentar o Botafogo, às 15h15, na Gávea. Já o Tricolor enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, às 15h, na outra segunda-feira (07). O primeiro tempo foi de domínio são-paulino. Aos nove minutos, Caio recebeu na frente, pela esquerda, e finalizou cruzado, mas pra fora. Já aos 12, Maranhão fez uma jogada linda dentro da área, mas o goleiro segurou a finalização do atacante. Na sequência, a bola veio da defesa para Maranhão, que chutou forte e obrigou o goleiro a desviar com dificuldades.

Aos 27, o Fla chegou com perigo ao ataque. França recebeu por trás da zaga e bateu de canhota para defesa do goleiro. O São Paulo tinha maior posse de bola e criava oportunidades para abrir o placar. A primeira etapa terminou sem gols, com o goleiro Dyogo sendo a principal figura em campo pelo Flamengo. O segundo tempo começou mais equilibrado, e o São Paulo demorou um pouco até chegar com perigo ao gol do rival. Aos 15 minutos, Caio acertou a trave após jogada vinda da direita. Logo depois foi a vez do Flamengo. Victor Hugo recebeu o passe na entrada da área, dominou e girou batendo. A bola explodiu no travessão.