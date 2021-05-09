'Jogamos bem, soubemos respeitar o adversário', afirmou Pedro sobre goleada do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Na saída do gramado, o atacante Pedro exaltou a maneira como o Flamengo atuou na goleada por 4 a 1 sobre o Volta Redonda, na noite deste sábado, no Maracanã pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O jogador, que formou a linha de frente com Michael e Gabigol, minimizou o fato de não ter estufado a rede.

- O importante foi a equipe ter vencido. A gente jogou respeitando o adversário sempre. Foi bom, jogamos bem e conseguimos a classificação para a final do Carioca, que é muito importante - afirmou, em entrevista ao PPV do Campeonato Carioca.

O atacante destacou o fato da equipe ter chegado à sua sexta vitória consecutiva e não tirar o pé do acelerador, mesmo com a vantagem de três gols obtida no jogo de ida.