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Jogadores reapresentados do Flamengo estão sem Covid-19; porém, há casos de testes positivos no clube​

Os jogadores que se reapresentaram no início desta semana estão sem a doença; contudo, houve testes positivos entre membros da comissão técnica e profissionais do staff...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 18:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:14

Os jogadores do Flamengo que se reapresentaram nesta semana testaram negativo para a Covid-19, em exames realizados na última quinta e sexta-feira. Entretanto, ainda assim, houve casos da doença entre alguns membros da comissão técnica e profissionais do staff. > Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no RioA notícia foi dada primeiramente pelo site "ge", que também informou que o protocolo do clube carioca é de cinco dias de quarentena para quem estiver assintomático. Já quem tiver a doença e apresentar sintomas deve permanecer uma semana em isolamento.
O elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira, também data da apresentação virtual de Paulo Sousa, às 13h. Assim, os primeiros jogos do Estadual serão disputados justamente pelo grupo que já iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu.
Crédito: OFlamengotreinanoNinhodoUrubu(Foto:Reprodução/PauloCesarPereira

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