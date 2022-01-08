Jogadores reapresentados do Flamengo estão sem Covid-19; porém, há casos de testes positivos no clube​

Os jogadores do Flamengo que se reapresentaram nesta semana testaram negativo para a Covid-19, em exames realizados na última quinta e sexta-feira. Entretanto, ainda assim, houve casos da doença entre alguns membros da comissão técnica e profissionais do staff. > Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no RioA notícia foi dada primeiramente pelo site "ge", que também informou que o protocolo do clube carioca é de cinco dias de quarentena para quem estiver assintomático. Já quem tiver a doença e apresentar sintomas deve permanecer uma semana em isolamento.