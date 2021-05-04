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Jogadores mandam mensagens a Hudson, que diz: 'Nada maior do que minha força de vontade'

Volante sofreu  uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 14:58
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O volante Hudson desfalcará o Fluminense por alguns meses. Na última segunda-feira, ele teve confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na semifinal do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa. Com isso, o jogador precisará passar por uma cirurgia e já está sendo acompanhado pelo departamento médico do Tricolor.
Veja a tabela do Carioca
Nas redes sociais, companheiros manifestaram solidariedade ao jogador, que pode nem voltar a vestir a camisa do Flu, já que tem contrato de empréstimo apenas até o fim do ano. Do elenco atual, o lateral Danilo Barcelos foi um dos que se manifestou. Outros, como Caio Paulista, Fernando Pacheco e o próprio perfil oficial do Fluminense, comentaram na publicação do volante. O clube fez uma postagem na última segunda-feira desejando força ao atleta.
- Grandes desafios são feitos para pessoas como você, irmão. Vamos passar por essa juntos e que você possa voltar o mais rápido possível - escreveu Barcelos.
Quem também se manifestou foram os atacantes Felippe Cardoso e Evanilson, que já não estão mais no Fluminense. O primeiro retornou ao Santos após empréstimo no ano passado, enquanto o segundo foi vendido ao Porto (POR).
- Forças meu irmão, que você volte o mais rápido possível. Tenho certeza que vai voltar mais forte ainda. Deus te abençoe e boa recuperação - disse Cardoso.
- Força, irmão. Logo estará de volta - afirmou Evanilson. Em seu Instagram, Hudson agradeceu as mensagens de carinho recebidas, lamentou a lesão, mas demonstrou otimismo pela recuperação.
- “Calma! A alegria chegará no seu tempo, por agora, descanse e mantenha o foco na recuperação.” Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e preocupação, é a primeira lesão de joelho na carreira, a mais séria até então, mas nada maior do que minha força de vontade e fé de voltar a fazer o que eu mais amo nessa vida - escreveu.

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