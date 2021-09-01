Jogadores, jogadoras e ex-atletas do Corinthians comemoram aniversário de 111 anos do clube; confira

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Em meio às comemorações pelo aniversário de 111 anos do Corinthians, alguns atletas do elenco profissional, base, feminino e ex-jogadores do clube se manifestaram parabenizando o Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAtravés das redes sociais oficiais, o Time do Povo replicou algumas dessas falas.

Entre os atletas da equipe principal, os experientes Cássio, Fagner, Fábio Santos, Jô e o novato Roger Guedes se manifestaram.