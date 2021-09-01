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Jogadores, jogadoras e ex-atletas do Corinthians comemoram aniversário de 111 anos do clube; confira

Cássio, Fagner, Fábio Santos, Jô, Roger Guedes, Neto etre outras personalidades desejaram feliz aniversário ao Timão...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 15:09
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Em meio às comemorações pelo aniversário de 111 anos do Corinthians, alguns atletas do elenco profissional, base, feminino e ex-jogadores do clube se manifestaram parabenizando o Timão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAtravés das redes sociais oficiais, o Time do Povo replicou algumas dessas falas.
Entre os atletas da equipe principal, os experientes Cássio, Fagner, Fábio Santos, Jô e o novato Roger Guedes se manifestaram.
Confira os principais posts em celebração à fundação do Corinthians feitos nesta quarta-feira (1º).

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