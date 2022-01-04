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Jogadores e treinador Paulo Pezzolano se apresentam e deixam recado para torcida do Cruzeiro

O elenco e o novo comandante da Raposa se reapresentaram nesta terça-feira, 4 de janeiro, para iniciar os trabalhos da temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 13:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:51

O Cruzeiro se reapresentou para a temporada 2022 nesta terça-feira, 4 de janeiro. A Raposa teve várias novidades. Fora de campo, as chegadas de Pedro Martins na diretoria de futebol e ainda a contratação do técnico Paulo Pezzolano, que comandará o time celeste em 2022. O treinador e vários atletas do grupo mandaram recados à torcida, que tem esperança de novos tempos com a chegada de Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do clube. Veja os recados no vídeo acima. Paulo Pezzolano e sua comissão técnica já estão conhecendo o elenco da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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