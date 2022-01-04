Jogadores e treinador Paulo Pezzolano se apresentam e deixam recado para torcida do Cruzeiro

O Cruzeiro se reapresentou para a temporada 2022 nesta terça-feira, 4 de janeiro. A Raposa teve várias novidades. Fora de campo, as chegadas de Pedro Martins na diretoria de futebol e ainda a contratação do técnico Paulo Pezzolano, que comandará o time celeste em 2022. O treinador e vários atletas do grupo mandaram recados à torcida, que tem esperança de novos tempos com a chegada de Ronaldo Fenômeno como dono da SAF do clube. Veja os recados no vídeo acima. Paulo Pezzolano e sua comissão técnica já estão conhecendo o elenco da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)