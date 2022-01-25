Jogadores e comissão técnica do elenco profissional prestigiam título do Palmeiras na Copinha

O Palmeiras fez história na manhã desta terça-feira ao golear o Santos por 4 a 0 e conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez. A partida, que aconteceu no Allianz Parque, contou com mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas, entre eles alguns bastante especiais, como a comissão técnica e vários jogadores do elenco profissional, que festejaram o título nas redes.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Abel Ferreira e seus auxiliares estiveram no estádio palmeirense para prestigiar o grande jogo dos jovens da base, alguns deles que já trabalharam no time principal com essa mesma comissão técnica. É bem possível que uma parte desses garotos subam ainda neste ano, como Gustavo Garcia, Giovani, Jhonatan e até mesmo Endrick, que ainda não poderá atuar, apenas em julho.

- Parabéns pela conquista! E parabéns pelo esforço de TODOS! No caminho rumo aos vossos objetivos. Avanti Palestra! - disse Abel em seu Instagram.

Entre os jogadores do elenco profissional, estiverem presentes no Allianz Parque os seguintes nomes: Gustavo Scarpa, Deyverson, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Piquerez, Raphael Veiga, Marcos Rocha, Mayke, Luan, Wesley, Danilo, Zé Rafael e Dudu. Todos eles ou apareceram na TV, ou postaram imagens nas redes sociais assistindo ao jogo dos camarotes do estádio.

O Verdão treina na tarde desta terça-feira, às 16h, na Academia de Futebol, para finalizar a preparação para o duelo com a Ponte Preta, que acontece nesta quarta, às 21h35, também no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. Será o segundo duelo do Alviverde no estadual, uma vez que no último domingo, em partida antecipada, venceu o Novorizontino por 2 a 0.