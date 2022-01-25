Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogadores e comissão técnica do elenco profissional prestigiam título do Palmeiras na Copinha
futebol

Jogadores e comissão técnica do elenco profissional prestigiam título do Palmeiras na Copinha

Boa parte do grupo principal foi ao Allianz Parque na manhã desta terça-feira para assistir à goleada do Verdão sobre o Santos e conquistar pela primeira vez a Copa São Paulo ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 15:37

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 15:37

O Palmeiras fez história na manhã desta terça-feira ao golear o Santos por 4 a 0 e conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez. A partida, que aconteceu no Allianz Parque, contou com mais de 20 mil torcedores nas arquibancadas, entre eles alguns bastante especiais, como a comissão técnica e vários jogadores do elenco profissional, que festejaram o título nas redes.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Abel Ferreira e seus auxiliares estiveram no estádio palmeirense para prestigiar o grande jogo dos jovens da base, alguns deles que já trabalharam no time principal com essa mesma comissão técnica. É bem possível que uma parte desses garotos subam ainda neste ano, como Gustavo Garcia, Giovani, Jhonatan e até mesmo Endrick, que ainda não poderá atuar, apenas em julho.
- Parabéns pela conquista! E parabéns pelo esforço de TODOS! No caminho rumo aos vossos objetivos. Avanti Palestra! - disse Abel em seu Instagram.
Entre os jogadores do elenco profissional, estiverem presentes no Allianz Parque os seguintes nomes: Gustavo Scarpa, Deyverson, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Piquerez, Raphael Veiga, Marcos Rocha, Mayke, Luan, Wesley, Danilo, Zé Rafael e Dudu. Todos eles ou apareceram na TV, ou postaram imagens nas redes sociais assistindo ao jogo dos camarotes do estádio.
O Verdão treina na tarde desta terça-feira, às 16h, na Academia de Futebol, para finalizar a preparação para o duelo com a Ponte Preta, que acontece nesta quarta, às 21h35, também no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão-2022. Será o segundo duelo do Alviverde no estadual, uma vez que no último domingo, em partida antecipada, venceu o Novorizontino por 2 a 0.
Crédito: JogadoresdoelencoprincipaldoPalmeirasviramosjovensdaCopinhacomataça(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP
Imagem de destaque
Irã e Europa reagem a 'insultos' de Trump ao papa Leão XIV
Imagem de destaque
Seres estelares: conheça 6 entidades e suas missões espirituais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados