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futebol

Jogadores do Vasco têm primeiro dia de reavaliações em São Januário

Na Colina Histórica, o elenco cruz-maltino, desfalcado de 16 jogadores, fez atividades que remetem à pré-temporada, além de testes contra o novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 01:24

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 01:24

Crédito: Fernando Miguel foi um dos jogadores exibidos pela filmagem da Vasco TV (Reprodução/Vasco TV
O Vasco iniciou, nesta segunda-feira, as avaliações após o período de treinos à distância. Em São Januário, parte do elenco foi submetido a avaliações médicas, físicas e nutricionais. Como já havia sido informado no último domingo, 16 atletas estão com o novo coronavírus, então seguem em isolamento doméstico.
Os jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários foram examinados novamente na chegada à Colina Histórica. O objetivo é detectar possíveis novas contaminações de COVID-19, e evitar a disseminação. No clube, um protocolo rígido foi adotado.
Num vídeo publicado pela Vasco TV, alguns jogadores são mostrados chegando, passando por exames ou fazendo alguma motivação no gramado: são eles Fernando Miguel, Lucão, Ricardo Graça, Breno, Leandro Castan, Yago Pikachu, Henrique, Linnick, Bruno Gomes e Marrony.
O Vasco devolveu o CT do Almirante. As atividades, mesmo após a pandemia, serão em São Januário até o novo centro de treinamentos estar a postos, o que deve ocorrer em julho.E MAIS:Cano admite 'medo' de ir à rua, mas prega: 'obedecer ao que diz o Vasco'Protocolo do Vasco revela que isolamento social segue necessário; estudo citado gerou polêmica E MAIS:

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