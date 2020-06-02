Jogadores do Vasco têm primeiro dia de reavaliações em São Januário

Crédito: Fernando Miguel foi um dos jogadores exibidos pela filmagem da Vasco TV (Reprodução/Vasco TV

O Vasco iniciou, nesta segunda-feira, as avaliações após o período de treinos à distância. Em São Januário, parte do elenco foi submetido a avaliações médicas, físicas e nutricionais. Como já havia sido informado no último domingo, 16 atletas estão com o novo coronavírus, então seguem em isolamento doméstico.

Os jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários foram examinados novamente na chegada à Colina Histórica. O objetivo é detectar possíveis novas contaminações de COVID-19, e evitar a disseminação. No clube, um protocolo rígido foi adotado.

Num vídeo publicado pela Vasco TV, alguns jogadores são mostrados chegando, passando por exames ou fazendo alguma motivação no gramado: são eles Fernando Miguel, Lucão, Ricardo Graça, Breno, Leandro Castan, Yago Pikachu, Henrique, Linnick, Bruno Gomes e Marrony.