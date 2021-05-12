Jogadores do Vasco recebem a folha salarial do mês de abril

Depois de os funcionários receberem duas folhas salariais em atraso, os jogadores do Vasco também receberam valores acordados. A estes foram pagos os salários os salários relativos a abril. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Deste modo, os atletas contratados para esta temporada estão com os pagamentos em dia. Os que já estavam no elenco têm alguns valores atrasados e já acordados, mas ainda não quitados pelo clube.