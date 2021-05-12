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futebol

Jogadores do Vasco recebem a folha salarial do mês de abril

Vencimentos da última folha salarial foram quitados no mesmo dia em que funcionários receberam valores devidos...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 19:10
Crédito: Diretoria do Vasco vem tentando se equilibrar em meio à crise financeira (Imagem: Reprodução / Vasco TV
Depois de os funcionários receberem duas folhas salariais em atraso, os jogadores do Vasco também receberam valores acordados. A estes foram pagos os salários os salários relativos a abril. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Deste modo, os atletas contratados para esta temporada estão com os pagamentos em dia. Os que já estavam no elenco têm alguns valores atrasados e já acordados, mas ainda não quitados pelo clube.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco vive o ano de disputa de sua quarta Série B do Campeonato Brasileiro em meio à mais grave crise financeira de sua história. As dívidas ultrapassam R$ 800 milhões.

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