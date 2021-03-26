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Jogadores do Sport são abordados por grupo de torcedores na porta do CT

Ação foi orquestrada pela Torcida Jovem que alegou, inclusive, ter ouvido de atletas que existe insatisfação no clube com o técnico Jair Ventura...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:12
Crédito: Organizada indicou que protesto ocorreu de maneira pacífica (Reprodução/Twitter Torcida Jovem do Sport
O clima esquentou na última quinta-feira nos arredores do Centro de Treinamento do Sport com a presença de um grupo de torcedores que fez um protesto diante dos resultados recentes negativos da equipe.
A ação foi orquestrada e assumida como de autoria da Torcida Jovem do Sport, principal organizada do clube, que postou sobre o tema em suas redes sociais. >Na lanterna: a campanha até aqui do Leão na Copa do NordesteAlém de pontuar que a iniciativa transcorreu "de maneira pacífica, a Torcida Jovem atestou que, na abordagem ao veículo de atletas na porta do CT, houve a afirmação da existência de insatisfação interna no clube para com o trabalho do técnico Jair Ventura.
Não foram passados maiores detalhes se essa insatisfação está concentrada nos atletas ou também faz parte do cotidiano da cúpula de dirigentes do Leão da Ilha.
- O protesto de hoje foi todo feito de forma pacífica, diante disso foi possível colher de alguns atletas que a permanência de Jair Ventura não faz bem ao Sport. '...Tem muita gente insatisfeito com o Homem lá...'. Palavras de jogadores - postou a organizada em seu perfil na rede social.
Em meio ao momento delicado onde o time de Recife segue sem vencer na temporada depois de oito partidas, a equipe enfrentará pela quarta rodada do Pernambucano, no próximo domingo (28) às 16h (de Brasília) o Central.

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