Jogadores do Santos personalizam chuteiras para a final da Liberta

Crédito: Divulgação/Adidas

Em clima de decisão, alguns jogadores dos Santos personalizaram suas chuteiras para a final da Copa Libertadores, que acontece contra o Palmeiras neste sábado (30), às 17 horas, no Maracanã.O lateral Felipe Jonatan, os meias Lucas Lourenço e Jean Mota, os volantes Alison, Sandry e Guilherme Nunes e os atacantes Arthur Gomes, Ângelo e Tailson tiveram suas chuteiras adidas personalizadas.Veja a personalização de cada um:

Arthur Gomes

Pé esquerdo externo: A.G23 / Pé direito externo: Deus é fiel ??

Felipe Jonatan

Pé esquerdo externo: 4% Família / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021

Lucas Lourenço

Pé esquerdo externo: Família minha base / Pé esquerdo interno: A favela venceu / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021

Jean Mota

Pé esquerdo externo: Pai & Mãe ?? / Pé esquerdo interno: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021 / Pé direito externo: Marianne & Theo ??

Sandry

Pé esquerdo externo: Carlos, Adriana e Laís / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021

Alison

Pé esquerdo externo: Valentim 4% é muito / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021

Ângelo

Pé direito- 30/01/2021, Maracanã( parte de fora). A glória eterna (parte de dentro) /Pé esquerdo- Que a cruz sagrada seja minha luz ✝️( parte de fora) AG 43⚡️ (parte de dentro)

Guilherme Nunes

Pé direito externo: Final - Santos x Palmeiras- 30/01/2021 / Pé esquerdo externo: Deus e Família

Tailson

Pé esquerdo externo: Ruth & Heloísa ❤ TG39 Deus é Fiel / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021