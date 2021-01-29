Jogadores do Santos personalizam chuteiras para a final da Liberta

Em clima de decisão, alguns jogadores dos Santos personalizaram suas chuteiras para a final da Copa Libertadores, que acontece contra o Palmeiras neste sábado (30), às 17 horas, no Maracanã.O lateral Felipe Jonatan, os meias Lucas Lourenço e Jean Mota, os volantes Alison, Sandry e Guilherme Nunes e os atacantes Arthur Gomes, Ângelo e Tailson tiveram suas chuteiras adidas personalizadas.Veja a personalização de cada um:
Arthur Gomes
Pé esquerdo externo: A.G23 / Pé direito externo: Deus é fiel ??
Felipe Jonatan
Pé esquerdo externo: 4% Família / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021
Lucas Lourenço
Pé esquerdo externo: Família minha base / Pé esquerdo interno: A favela venceu / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021
Jean Mota
Pé esquerdo externo: Pai & Mãe ?? / Pé esquerdo interno: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021 / Pé direito externo: Marianne & Theo ??
Sandry
Pé esquerdo externo: Carlos, Adriana e Laís / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021
Alison
Pé esquerdo externo: Valentim 4% é muito / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021
Ângelo
Pé direito- 30/01/2021, Maracanã( parte de fora). A glória eterna (parte de dentro) /Pé esquerdo- Que a cruz sagrada seja minha luz ✝️( parte de fora) AG 43⚡️ (parte de dentro)
Guilherme Nunes
Pé direito externo: Final - Santos x Palmeiras- 30/01/2021 / Pé esquerdo externo: Deus e Família
Tailson
Pé esquerdo externo: Ruth & Heloísa ❤ TG39 Deus é Fiel / Pé direito externo: Final Santos X Palmeiras - 30/01/2021
Santos e Palmeiras fazem a terceira final brasileira na história da competição Sul-Americana. Peixe busca o Tetracampeonato, podendo se tornar o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro Libertadores da América. Já o Palmeiras busca o segundo título. As últimas cinco decisões entre os paulistas foram para os pênaltis.